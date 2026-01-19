日本アカデミー賞協会は19日、『第49回日本アカデミー賞』の各賞受賞者を発表した。【写真】『国宝』が13部門を席巻…受賞者・作品一覧大ヒット作『国宝』が各賞を席巻した。優秀作品賞をはじめ、李相日監督が優秀監督賞、奥寺佐渡子氏が優秀脚本賞に先週。優秀主演男優賞には、吉沢亮が選ばれった。さらに、優秀助演男優賞、優秀助演女優賞は全10人中の6人を『国宝』キャストが占めた。優秀助演男優賞では、田中泯、横浜流