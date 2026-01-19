ヤクルト・奥川恭伸投手（２４）が１９日、埼玉・戸田市のヤクルト戸田球場のブルペンで１０２球を投げ込んだ。気温６度と冷え込む冬空の下、半袖Ｔシャツでテンポ良く右腕を振った。右打者の外角低めを狙って直球だけで１０２球。自主トレ時期としては異例の投げ込みの意図を「投げる間隔が空くとちょっと考える時間ができるので、考える時間を少なくして投げる」と説明。Ｔシャツでの投球にも「体をしっかり動かしているので