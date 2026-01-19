歌手の近藤真彦（61）が19日、自身のインスタグラムを更新。初釣りの1投目で巨大クロマグロを釣り上げたことを報告した。「どうだ〜！」と書き出した近藤。「初釣り1投目ななんとクロマグロ〜！」と報告し、船上に横たわる巨大クロマグロとの写真を公開した。「どこかの社長安くしますよ〜（笑）」と上機嫌。「松方さんにも見せたかった〜！」と故・松方弘樹さんの名前を出しつつ、「今年も1年頑張りまーす！」と意気込みを