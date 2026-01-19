大阪市選挙管理委員会は１９日、横山英幸市長（日本維新の会副代表）の辞職に伴う市長選を、２月８日投開票が見込まれる衆院選と同日にすることを決定した。大阪府知事選も衆院選との同日実施がすでに決まっており、市長選を含めた「トリプル選」となる。衆院選が２月８日投開票の場合、知事選は今月２２日、市長選は２５日に告示される。横山氏は３度目の「大阪都構想」への挑戦に向け、大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代