【モデルプレス＝2026/01/19】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが1月18日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。【写真】人気芸人の28歳妻「髪の毛ツヤツヤ」透明感溢れる新ヘア◆まつきりな「ボロ雑巾」ヘアからのイメチェン姿披露まつきは「ボロ雑巾みたいになってたので匠の技でイメチェンしてもらいました」と新しいヘアスタイルで撮影した動画を投稿。「子育ての合間なかなか好き