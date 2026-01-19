マルハニチロは16日、家庭用冷凍食品の新商品14品と、リニューアル品２品を３月１日に発売すると発表した。新社名「Umios（ウミオス）」としての初の新商品となる。韓国屋台の味わいをコンセプトとした新シリーズ「チプポチャ」や、「新中華街」シリーズからは小籠包を投入する。また、「五目中華丼の具」といったなども追加する。常温など含めた売上目標は51億円。【画像を見る】新社名「Umios（ウミオス）」、「新中華街」シリー