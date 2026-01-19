「今日はもう料理したくない…でも、家族が喜ぶものは出したい」――そんな日に冷凍庫にあると救われるのが、コストコの“モッツァレラチーズスティック”。揚げるだけで完成する手軽さなのに、ひと口かじると中からとろ〜りチーズが伸びる、背徳感たっぷりのおいしさ。おやつにも、おつまみにも、あと一品にも使える優秀冷凍食品なんです。◆モッツァレラチーズスティック 2448円（税込）「モッツァレラチーズスティック」は、