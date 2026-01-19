ショコラがいちばん輝く季節、バレンタイン。ショコラ専門店ベルアメールから、チョコレートの奥深い魅力を堪能できる期間限定ケーキが登場します。ハートモチーフや艶やかなグラサージュが印象的なプチガトーから、特別な日に選びたいアントルメまで全4種をラインアップ。自分へのご褒美にも、大切な人への想いを託す一品にもふさわしい、心ときめくコレクションです♡ ときめき