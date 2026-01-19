昨年7月末に解散した元・男女お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」の餅田コシヒカリ（31）が18日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ウエディングドレス姿を披露した。持田は13日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）で結婚を電撃発表。その後自身のインスタグラムでも報告し、ウエディングフォトを披露していた。この日は「ドレス全身見せてほしいって言われたんだ！お待たせ！」とつづり、ウ