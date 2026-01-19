東京証券取引所週明け19日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続落した。トランプ米大統領がグリーンランド領有に反対する欧州8カ国に追加関税を課すと表明したことが嫌気された。下げ幅は一時800円を超えた。終値は前週末比352円60銭安の5万3583円57銭。東証株価指数（TOPIX）は2.28ポイント安の3656.40。出来高は約21億5432万株だった。