「大相撲初場所・９日目」（１９日、両国国技館）十両の取組でアクシデントが発生し、国技館がざわついた。栃大海が土俵下に倒れ込んで動けなくなり、車椅子で花道を引き揚げた。藤凌駕と激しいぶつかり合いとなった取組。最後は栃大海が押し出され、ゆっくりと土俵下に右足をついた際、膝があらぬ方向を向いてしまった。激痛に表情をゆがめて動けなくなり、慌てて救護スタッフが駆けつけた。すぐさま力士用の車椅子が搬入