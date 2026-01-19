広西チワン族自治区博物館文化クリエーティブグッズショップ内のDIYワークショップには、さまざまサイズの素敵な民族衣装を着た中国のアートトイ「ラブブ（LABUBU）」やちいかわの縫いぐるみが並んでいる。このワークショップのDIY担当の頼世沢（ライ・シーザー）さんは、「ここでは、その場で『着せ替え用の服』をオーダメイドできるサービスを提供している。1年間でオンラインとオフライン合わせて約8000着を販売した」とした。