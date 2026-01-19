スタイリッシュさと利便性を両立ヤマハのインドネシアにおけるグループ会社、PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturingが、スクーター「XMAX」の2026年モデルを発表しました。 この新型モデルは、洗練されたスタイリングの中に、軽快でスポーティな操縦性と快適な走行を支える充実の装備を盛り込んでいるのが特徴です。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ「XMAX」2026年モデルです！ 画像で見る（29枚）デザインコンセプ