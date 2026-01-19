フィッシング詐欺の被害を未然に防ごうと、静岡県警サイバー対策本部は1月19日から情報を発信します。 19日から、静岡県警サイバー対策本部が発信を開始するのは「フィッシング注意報」です。 原則毎週月曜日に発信され、前の週に全国で多く検知されたフィッシングサイトの企業・団体名や、フィッシングメールの標題の例など、被害を防止するための注意事項を記載します。 静岡県警サイバー対策本部と