1月19日昼頃、静岡県小山町の山林で、下草や付近のソーラーパネル複数枚が焼ける火事がありました。火は約1時間半後に消し止められ、けが人はいませんでした。 19日正午前、小山町湯船の山林で「太陽光発電所付近のススキが燃えている。ソーラーパネルにも延焼しているようだ」と付近の人から消防に通報がありました。 警察によりますと、火は下草や付近のソーラーパネル複数枚を焼き、約1