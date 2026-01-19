群馬県渋川市のスーパーから1袋5キロ入りのコメ83袋を盗んだとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。【写真を見る】群馬県渋川市のスーパーからコメ83袋＝400キロ超を盗んだ疑い 複数犯で販売目的の可能性も ベトナム国籍の男逮捕窃盗の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍のファム・フー・オアイ容疑者（38）です。ファム容疑者は去年12月末、渋川市内のスーパーから83袋のコメを盗んだ疑いがもたれています。1袋に