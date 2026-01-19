エンは1月6日、「派遣会社選び」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年11月4日〜30日、同社運営の派遣情報サイト『エン派遣』に登録するユーザー1,322名を対象にインターネットで行われた。派遣会社を選ぶ際に気になるポイント調査によると、派遣の仕事を考える上で派遣会社を「重視している」人の割合は81%。派遣会社を選ぶ際に気になるポイントを聞いたところ、1位「求人数」(49%)、2位「フォローの手厚さ」(45%