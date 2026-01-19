週明け１９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比３５２円６０銭（０・６５％）安の５万３５８３円５７銭だった。３営業日連続で値下がりした。外国為替市場の円相場が前週末と比べ円高・ドル安方向に振れたことで、業績が下押しされる自動車や精密機器などの輸出関連銘柄が値下がりした。これまで堅調だった半導体関連株の下落も相場の重荷となり、日経平均は一時、８００円超下落する場面もあった