高市総理と経団連の筒井会長が会談し、サプライチェーンの強靱化や国内投資の分野で官民で連携を強化し、取り組んでいくことで一致しました。高市総理「重要な物資が特定国に過度に依存することがないよう、サプライチェーンの強靭化に向けた取り組みを進めてもらいたい」筒井会長「経済界としても戦略的な便益も重視しながら、調達の多角化などに取り組んでまいります」高市総理と経団連の筒井会長はきょう正午ごろ、総理官邸で会