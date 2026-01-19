お笑いコンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人（74）が18日、自身のオフィシャルブログを更新。ツアー3勝の女子プロゴルファーらとの食事会の模様をアップした。巨人は「昨日は友達に焼肉に誘われて」と大阪市内の焼肉店で開かれた食事会に参加。「美味かった」と舌鼓を打った。さらに新たな出会いもあったようで「そこで紹介されたのが、プロゴルファーのささきしょうこプロ とめちゃ男前のMJさん…楽しくてええ人でした！」