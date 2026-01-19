中米グアテマラでギャングが警察を襲撃する事件が発生し、警察官8人が殺害されました。【映像】現場の様子CNNなどによりますと、グアテマラで、刑務所にいるギャングのリーダーの収監をめぐる特権をはく奪する決定が出され、これに抗議する受刑者らが17日、3つの刑務所で暴動を起こしました。刑務官ら40人以上が人質にとられる事態となりましたが、当局が3つの刑務所のうち1つを奪還すると、ギャングのメンバーが刑務所の外