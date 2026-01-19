中国の2025年のGDP（国内総生産）は前の年に比べてプラス5％となりました。19日に発表された中国の年間GDPの伸び率はプラス5.0％で、政府が掲げていた「5％前後」という成長目標を達成した形です。消費動向を映す小売売上高はプラス3.7％で、2025年の後半から減速しています。また、マンションなどの不動産開発投資はマイナス17.2％と大幅に落ち込み、不動産不況が依然として続いています。一方、総人口は4年連続減少し、出生数は