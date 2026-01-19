サッカー・Jリーグは19日、2月開幕の特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」のキックオフイベントを開催。野々村芳和チェアマンが抱負を語りました。百年構想リーグは、シーズン秋春制移行に伴って2月から6月まで行われる短期大会。野々村チェアマンは「何十年、何百年に1回ぐらいのハーフシーズン、数ヶ月のシーズン」と力を込めます。秋春制移行へは「進化や変化などいろいろなものを起こしていかなければいけない」とその理