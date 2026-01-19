三井住友カードとマイナウォレットは1月16日、マイナンバーカードを活用したステーブルコイン決済の社会実装に向け、連続的な実証実験プログラムを共同で開始すると発表した。○マイナカードを用いた次世代の決済体験へ日本では、改正資金決済法等の制度整備を背景に、法定通貨と連動したステーブルコインやブロックチェーン技術を活用した新たな決済手段への期待が高まっている。一方で、高齢者や子どもを含む幅広い層が、専用ア