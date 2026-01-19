第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の原晋監督（５８）らが１９日、小泉進次郎防衛大臣（４４）を表敬訪問した。原監督は自身のＳＮＳで「学生に対しても『一つの事をやり抜く力』は社会に出て必ず生きる。（中略）『政治秘書はどうだい』？笑笑様々な角度からご指導頂きました」などと投稿し、感謝した。防衛大臣の椅子に座り