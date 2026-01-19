丸大食品は、「パペットスンスン」をパッケージにデザインしたひとくちカルパスを2月上旬から全国のセブン‐イレブン店舗にて、4月上旬から全国のスーパーマーケット等(予定)にて販売する。パペットスンスン ひとくちカルパス(税抜198円)同商品は、「パペットスンスン」をパッケージにデザインした、ひとくちサイズのドライソーセージ。パッケージは主人公スンスンがひとくちカルパスを持っている姿や、スンスン、親友のノンノン、