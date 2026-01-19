三豊市役所 香川県三豊市の選挙管理委員会は1月19日、三豊市議会議員選挙（1月18日告示1月25日投開票）で、候補者が選挙運動用のビラに貼る証紙の発行にミスがあったと発表しました。 選挙管理委員会が、候補者が選挙運動用ビラに貼る証紙（シール）を交付する際に、正しくは同一の交付番号を記した証紙を発行すべきところ、誤って異なる交付番号が混ざった証紙を2人の候補者に交付していました。 納入業者が納品