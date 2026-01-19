【ユーロ圏】 ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（12月）19:00 予想2.0%前回2.0%（前年比) 予想2.3%前回2.3%（コア・前年比) 【カナダ】 消費者物価指数（CPI）（12月）22:30 予想-0.4%前回0.1%（前月比) 予想2.2%前回2.2%（前年比) ※予定は変更されることがあります。