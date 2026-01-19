中道改革連合が基本政策を発表 財政への信頼とインフレ時代に対応した税制両立させる 政府系ファンド創設や基金活用などで財源を確保 食料品消費税ゼロと社会保険料などの負担低減 行き過ぎた円安の是正と生活必需品の物価引き下げ 現実的な外交・防衛政策と憲法改正論議の深化