対ドルではドル安優勢、対円でも円安＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは週末のトランプ大統領による欧州8か国に対する関税賦課の発表と、欧州連合(EU)の対抗策発表を受けて、世界の通商問題が深刻化するとの警戒感から下げて始まったが、その後ドル全面安となる中で、下げ分を解消し、先週金曜日高値に並ぶ動きとなった。先週末は0.6701ドルを付けるも、0.67台での買いに慎重で、0.6690ドル台で取引を終え、週明けのオセアニ