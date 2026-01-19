18:30IMF世界経済見通し 高市首相記者会見、衆院を解散する方針を説明へ ユーロ圏財務相会合、デギンドスECB副総裁後任候補者選出 世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称:ダボス会議）（スイス、23日まで） FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～29日） キング牧師生誕記念日祝日のため米株式・債券市場は休場 ※予定は変更されることがあります。