【これからの見通し】今週も政治相場に、トランプ関税の再燃と日本の総選挙にらんだ動きで 今週の相場も政治に関する話題が中心でスタートしている。材料は大きく２つだ。トランプと高市である。高市首相に関しては、本日正式に解散総選挙が表明される運びとなっている。日本時間午後６時の発表と報じられている。選挙は水物であり、前評判通りにいくのかどうかは不透明だ。ただ、市場は高市政権継続への期待が優勢とな