日本アカデミー賞協会は19日、『第49回日本アカデミー賞』の新人俳優賞7人を発表した。『８番出口』で受賞した河内大和は47歳での新人賞受賞となった。【写真】『国宝』が13部門を席巻…受賞者・作品一覧2025年1月1日〜2025年12月31日までに公開され選考基準を満たした作品（日本映画168作品、外国映画179品）に対し、日本アカデミー賞協会会員4152人（2025年12月時点）による投票が行われ、正賞15部門各優秀賞および新人俳優