今月下旬に中国へ返還される上野動物園（東京都台東区）の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（オス）とレイレイ（メス）（ともに４歳）について、東京都は１９日、同園を２７日に出発し、中国四川省へ空輸されると発表した。２頭の最終観覧は２５日午後４時まで。都によると、事前抽選制の今月１４〜２５日（計４万８４００人）の観覧には３１万１５００人が申し込み、最終日の倍率は２４・６倍に上った。