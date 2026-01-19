1月12日正午ごろ、新潟市西区で住宅など4棟を焼く火事があり、焼け跡から身元不明の2人の遺体が発見されましたが、その後の捜査で19日、遺体は火元の家に住む80代の夫婦と判明しました。火事があったのは新潟市西区寺尾上1の木造2階建て住宅です。警察と消防によりますと12日正午ごろ、近隣の住民などから「建物が燃えています」などと複数の通報があり、消防車など11台が出動。午後4時すぎに鎮火しましたが、火災現場から2人の遺