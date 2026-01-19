アルバルク東京は1月19日、フランク・カミンスキーとの選手契約を双方合意の上で解除することを発表した。 カミンスキーは213センチ115キロの体格を誇る32歳のビッグマン。2015年のNBAドラフトでシャーロット・ホーネッツから1巡目全体9位指名を受け、フェニックス・サンズ、アトランタ・ホークス、 ヒューストン・ロケッツを含め4チームでNBA通算413試合に出場した。セルビア、