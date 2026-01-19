¢£Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¥­¥ì¥­¥ì¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª ¡ÚÆ°²è¡ÛSOTA¤ÈRAN¤Î¡ÖStare In Wonder¡×¥À¥ó¥¹¤Ê¤É①～② BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ç¡¢BE:FIRST SOTA¡Ê¥½¥¦¥¿¡Ë¤ÈMAZZEL RAN¡Ê¥é¥ó¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¤Õ¤¿¤ê¤ÏBE:FIRST¤Î³Ú¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¡£¶õÃæ¤ËÉâ¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¿ÈÂÎ¤ò·Ú¡¹¤ÈÆ°¤«¤¹¥½¥¦¥¿¤Î¥½¥í¥À¥ó¥¹¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥é¥ó¤¬¹çÎ®¡£ Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë