平和不動産リート投資法人 [東証Ｒ] が1月19日大引け後(15:30)に決算を発表。25年11月期の経常利益は前の期比6.7％増の52億円に伸びたが、26年5月期は前期比39.1％減の31.7億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、今期分配金は3990円にする方針とした。 株探ニュース