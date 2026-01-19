19日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数779、値下がり銘柄数662と、値上がりが優勢だった。 個別では有機合成薬品工業、エンビプロ・ホールディングス、岡本硝子、日本精密がストップ高。ケミプロ化成は一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス、日本電技、シンクレイヤ、オーテック、ソネックなど147銘柄は昨年来高値を更新。大黒屋ホールディングス、ヴィッ