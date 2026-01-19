19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ15909417.6 48670 ２. 日経Ｄインバ 2082835.05110 ３. 野村日経平均 1960694.2 55690 ４. 純銀信託 1853419.4 44330