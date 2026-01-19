福田雄一監督が史実に基づく“新たな解釈”で“幕末”を描いた映画『新解釈・幕末伝』の興行収入10億円を突破。主演のムロツヨシと福田監督が18日、栃木県・小山市（おやまし）にある小山シネマハーヴェストで舞台あいさつを行った。【動画】映画『新解釈・幕末伝』最新予告映像上映前に行われた2回目の舞台あいさつで、「好きなシーン」を聞かれたムロツヨシが挙げたのは、山田孝之演じる桂小五郎の“忍者シーン”。「新撰