日本アカデミー賞協会は19日、『第49回日本アカデミー賞』の各賞受賞者を発表した。【写真】『国宝』が13部門を席巻…受賞者・作品一覧優秀主演女優賞は、北川景子『ナイトフラワー』、長澤まさみ『ドールハウス』、倍賞千恵子『TOKYOタクシー』、広瀬すず『遠い山なみの光』、松たか子『ファーストキス1ST KISS』が選ばれた。北川が主演した『ナイトフラワー』は、内田英治監督が優秀監督賞と優秀脚本賞に選出された。