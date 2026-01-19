第49回日本アカデミー賞の優秀賞15部門、新人賞が19日に発表された。邦画実写の興収記録を22年ぶりに更新する大ヒットを記録した映画『国宝』が、作品賞、主演男優賞（吉沢亮）など13部門で受賞。【写真】『国宝』が13部門を席巻…受賞者・作品一覧作品賞には『国宝』のほか、『宝島』（主演・妻夫木聡）『爆弾』（主演・山田裕貴）、『ファーストキス1ST KISS』（主演・松たか子）、『TOKYOタクシー』（主演・木村拓哉）が