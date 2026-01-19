MLB・ブレーブスは日本時間19日、キム・ハソン選手が右手中指の腱断裂を修復する手術を受けたことを発表しました。回復には、4〜5カ月を要すると見込まれています。韓国出身のキム選手は、昨季レイズとブレーブスの2つのチームでプレー。合わせて48試合に出場し、40安打、17打点、5本塁打、打率.234をマークしていました。メジャー6年目を迎えるキム選手は自国ファンから「韓国の英雄」とも称されるほどの人気ぶり。今年3月に開幕