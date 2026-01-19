女優の出口夏希（23）が19日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「『万事快調 〈オール・グリーンズ〉』」と書き出した出口。「公開記念舞台挨拶ありがとうございました」とつづって、自身が女優・南沙良と主演を務める映画の舞台挨拶衣装を披露した。全身白のセットアップで個性的なデザイン。ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「夏希さんの可愛さ格好良さはピカ一最高です」「美しすぎます」「今日