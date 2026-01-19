【モデルプレス＝2026/01/19】1月19日、「第49回日本アカデミー賞」の授賞式に先立ち、優秀賞および新人俳優賞などの受賞者・作品が発表された。SixTONESの松村北斗が、優秀主演男優賞、優秀助演男優賞のW受賞を果たした。【写真】松村北斗ファンの「秒速5センチメートル」出演俳優◆松村北斗「日アカ」でW受賞松村は主演を務める『秒速5センチメートル』で優秀主演男優賞、『1ST KISS ファーストキス』で優秀助演男優賞を受賞した