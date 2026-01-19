ＮＰＢは１９日、野球協約第７４条（２）ならびに第５８条により、巨人の岡本和真内野手（２９）の自由契約選手公示を発表した。ポスティングによるメジャー移籍に伴うもので、自由契約選手公示は手続き上のもの。巨人で通算２４８本塁打をマークし、ポスティング申請した岡本は、ブルージェイズと４年総額９４億円で契約を結んだ。