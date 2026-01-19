NCDが、多摩市の駐輪場における指定管理者に選定されました。2026年4月から2031年3月までの5年間、同市内2駅・5ヵ所の駐輪場管理運営を担います。 多摩市駐輪場 指定管理者「NCD」 期間：2026年4月〜2031年3月（5年間）管理形態：指定管理者（4期目）企業体：NCD 単独管理規模：2駅、5ヵ所（管理台数 3,844台） NCDは、多摩市の駐輪場指定管理者として選定され、今回で4期目の運営を迎えることとなります。対象とな