いよいよ2026年12月27日(日)に千秋楽を迎える舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』4年のロングラン公演のラストイヤーに、歴代の「ハリー・ポッター」キャストに加えて、カバーキャストとして支え続けた上野聖太さん、さらに映画「ハリー・ポッター」シリーズで声の吹き替えを担当した小野賢章さんの10人が出演されます☆ 舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』歴代 ハリー・ポッター役キャスト出演 チケット情報：20