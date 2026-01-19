韓国総合株価指数（KOSPI）が19日、取引時間中に上げ幅を広げ、史上初めて4900の大台に乗せた。午後1時59分現在、KOSPIは前営業日比64．72ポイント（1．34％）高の4905．46で推移している。指数は前営業日比11．34ポイント（0．23％）安の4829．40で寄り付いた。取引序盤には、米トランプ政権の関税政策をめぐる不確実性や、グリーンランドをめぐる地政学的緊張の影響により、方向感を欠くもみ合いとなった。しかし、その後は上昇